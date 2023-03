PressFocus Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Bonucci nadal ma problemy zdrowotne

Zawodnik Juve we wtorek trenował indywidualnie

Obrońca nie zagra przeciwko Anglii

Bonucci trenuje indywidualnie

Leonardo Bonucci zmaga się w ostatnim czasie z problemami zdrowotnymi. Obrońca był wyłączony z gry od listopada do lutego. Zawodnik Juventusu wrócił do rywalizacji w lutym, ale na boisku pojawiał się tylko na kilka minut jako rezerwowy.

Więcej zaczął grać dopiero w marcu, między innymi w spotkaniach z Freiburgiem, Romą czy Sampdorią. Jednak w przerwie tego ostatniego pojedynku ponownie został zmieniony z powodu urazu. Bonucci opuścił rewanżowy mecz w Lidze Europy, a niedzielny pojedynek z Interem przesiedział na ławce rezerwowych.

Mimo to Roberto Mancini powołał go do reprezentacji Włoch na mecze eliminacyjne do EURO 2024 z Anglią i Maltą (23 i 26 marca). Według informacji przekazywanych przez Gianlukę Di Marzio Bonucci prawdopodobnie nie wystąpi w czwartkowym hicie eliminacji przeciwko drużynie Garetha Southgate’a. Zawodnik Juve we wtorek trenował indywidualnie na siłowni. Większe szanse są to, iż zdoła zagrać w niedzielnym meczu z Maltą.

