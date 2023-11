Podczas rozmowy z "Ziggo Sport" Marco van Basten powiedział, kto według niego jest największym faworytem do wygrania euro. Holender wskazał bez wahania na reprezentację Anglii.

IMAGO / Pro Shots Na zdjęciu: Marco Van Basten

Marco van Basten wskazał, że Anglia jest faworytem do wygrania Euro 2024

Legendarny piłkarz nie dostrzega żadnych słabości w drużynie Garetha Southgate’a

Reprezentacja Anglii przegrała ostatni finał Mistrzostw Europy z Włochami w rzutach karnych

Anglia faworytem do zwycięstwa

Marco van Basten wskazał faworyta do końcowego zwycięstwa w Mistrzostwach Europy. Były piłkarz w rozmowie z “Ziggo Sport” bez większego zastanowienia przyznał, że to Anglia według niego jest największym kandydatem do triumfu na niemieckich boiskach.

– Anglia jest faworytem na Euro. To zespół, który wspaniale się rozwija, ich piłkarze grają w najlepszych ligach, młodzi zawodnicy prezentują się bardzo dobrze. Wszystko idzie po ich myśli – powiedział.

“Synowie Albionu” podczas ostatnich finałów Mistrzostw Europy dotarli do finału. W ostatecznym starciu ulegli po rzutach karnych reprezentacji Włoch. Wynik z poprzedniej edycji Euro jest również ich najlepszym osiągnięciem w historii występów na mistrzostwach Starego Kontynentu.

Reprezentacja Anglii zakończyła rozgrywki w grupie bez porażki. W 8 meczach 6 razy odnieśli zwycięstwo i 2 razy dzielili się punktami. Ich rywalami były reprezentacje Włoch, Ukrainy, Macedonii oraz Malty.