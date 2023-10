IMAGO / Nico Herbertz Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps ogłosił listę powołanych piłkarzy do reprezentacji Francji

Do kadry po ponad roku przerwy wrócił Jonathan Clauss

“Trójkolorowi” podczas październikowej przerwy na kadrę zmierzą się z Holandią oraz Szkocją

Reprezentacja Francji na październikowe zgrupowanie

W czwartkowe popołudnie Francuzi ogłosili listę piłkarzy, których powołał Didier Deschamps do reprezentacji Francji. W gronie szczęśliwców znalazł się m.in. Jonathan Clauss, dla którego będzie to powrót do kadry po ponad roku przerwy. Nie zabrakło miejsca również dla takich gwiazd jak: Kylian Mbappe, Adrien Rabiot czy też Antoine Griezmann.

Lista powołanych

Bramkarze: Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham United), Brice Samba (RC Lens)

Obrońcy: Benjamin Pavard (Inter Mediolan), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Jules Kounde (FC Barcelona), Theo Hernandez (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern Monachium), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Jonathan Clauss (Olympique Marsylia)

Pomocnicy: Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Eduardo Camavinga (Real Madryt), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa)

Napastnicy: Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madryt), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern Monachium), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Mediolan), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain)

Reprezentacja Francji podczas październikowej przerwy na kadrę zmierzy się z Holandią oraz Szkocją w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy, które odbędą się w Niemczech.

Sprawdź także: Przedłuża się kontuzja stopera Bayernu. “Ból jest nadal dość silny”