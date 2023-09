Manchester United nie jest zadowolony, że Rasmus Hojlund otrzymał powołanie do kadry na najbliższe mecze eliminacji do EURO. Przedstawiciele Czerwonych Diabłów negocjują z tamtejszą federacją ilość czasu, jaką może spędzić na murawie napastnik, który niedawno wyleczył poważny uraz.

Imago/John Walton Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Ramus Hojlund wyleczył niedawno poważny uraz, a mimo to otrzymał powołanie na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Danii

Manchester United wolałby, żeby napastnik nie spędzał zbyt wiele czasu na murawie

Przedstawiciele Czerwonych Diabłów negocjują w tej sprawie z duńską federacją

Duńczycy ograniczą czas Hojlunda na boisku?

Dopiero w meczu z Arsenalem w 4. kolejce Premier League debiut w barwach Manchesteru United zanotował Rasmus Hojlund. Napastnik zmagał się przez wiele tygodni z poważnym urazem. Mimo to otrzymał powołanie do reprezentacji na najbliższe spotkania eliminacji do Mistrzostw Świata.

Włodarze Manchesteru United martwią się, że zbyt długi czas spędzony na boisku może doprowadzić do odnowienia się kontuzji. Z tego powodu nawiązali dialog z przedstawicielami Duńskiej Federacji Piłkarskiej. Przyznał to 20-latek.

– To dialog pomiędzy Manchesterem United i Duńską Federacją Piłkarską. To nie ode mnie zależy ile będę mógł zagrać – zdradził Rasmus Hojlund.

Reprezentacja Danii w najbliższych spotkaniach zmierzy się z San Marino i Finlandią. Po czterech meczach zajmują trzecie miejsce w grupie H.

