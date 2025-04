Sobotnie mecze Ekstraklasy stanęły pod delikatnym znakiem zapytania. Powodem jest żałoba narodowa ogłoszona właśnie przez prezydenta Andrzeja Dudę. Patrząc historycznie - wydaje się, że jest spora szansa, że nie wpłynie to na terminarz.

PressFocus Na zdjęciu: Legia - GKS Katowice

Prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową ze względu na śmierć papieża Franciszka. Obejmuje ona jeden dzień – sobotę 26 kwietnia. Dla kibiców Ekstraklasy to o tyle istotne, że zaplanowano wówczas trzy mecze ligowe: Lechia Gdańsk – Piast Gliwice, Motor Lublin – Cracovia oraz GKS Katowice – Legia Warszawa. Spytaliśmy zatem we władzach Ekstraklasy, czy są one zagrożone.

Ekstraklasa SA aktualnie czeka na informację w sprawie “zakresu” żałoby narodowej. To od niej zależy ewentualna zmiana w terminarzu. Jeśli przy okazji żałoby władze państwowe zdecydują się wprowadzić zakaz organizowania imprez masowych, sobotnie spotkania zostaną odwołane. Jeśli nie – odbędą się zgodnie z planem. Dokładnie tak samo sytuacja ma się z meczami BetClic 1. ligi. – Czekamy na wskazania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – przekazał nam prezes 1. ligi, Marcin Janicki.

Patrząc historycznie, wydaje się, że jest dość spora szansa, by wszystko odbyło się zgodnie z planem. Przed dwunastoma laty kolejka ligowa zaplanowana na czas żałoby narodowej (3 listopada 2013, pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego) przebiegła bez żadnych zmian w terminarzu. Podobnie było w lutym 2019, gdy żałoba objęła dni 15-16 lutego, które pokryły się z terminem większości meczów. Znamy też przypadki, gdy imprezy masowe odbywały się bez oprawy muzycznej.

O sytuacji będziemy informować na bieżąco.