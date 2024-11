Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Kadrowe problemy w Zagłębiu Lubin

Zagłębie Lubin po wodzą trenera Marcina Włodarskiego prezentuje się z dobrej strony. Odkąd były selekcjoner młodzieżowych reprezentacji Polski objął zespół Miedziowych, to ci pną się w tabeli PKO Ekstraklasy oraz w rozgrywkach Puchar Polski. Mimo to zespół z Dolnego Śląska ma swoje problemy i chodzi tu o kontuzje.

WIDEO: Wiosna dla dwóch polskich klubów w pucharach

Klub właśnie poinformował na swojej stronie internetowej, że urazów nabawili się dwaj ważni gracze pierwszego zespołu, a więc Mateusz Grzybek oraz Adam Radwański. Ten pierwszy doznał urazu złamania kości strzałkowej i w przyszłym tygodniu przejdzie operację, a następnie rozpocznie rehabilitację, co wykluczy go z gry na kilka dobrych tygodni. Z kolei pomocnik uszkodził więzadła w stawie barkowo-obojczykowym i również w kolejnym tygodniu przejdzie operację i rozpocznie proces rehabilitacyjny. Jak zaznacza strona Zagłębia Lubin, obaj nie będą już do dyspozycji trenera w tej rundzie.

Lista kontuzjowanych w Zagłębiu się powiększa, bowiem już wcześniej wśród graczy wykluczonych z gry znajdywali się: Dawid Kurminowski oraz Kajetan Szmyt.

