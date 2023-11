Zagłębie Lubin zremisowało z Widzewem Łódź w spotkaniu 15. kolejki PKO Ekstraklasy. W każdym razie rywalizacja nie skończyła się po ostatnim gwizdku sędziego. Dziennikarz Karol Bugajski z Przeglądu Sportowego przekazał, że w tunelu w drodze do szatni była bardzo nerwowa atmosfera.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin - Widzew Łódź

Nie brakowało emocji w meczu Zagłębie Lubin – Widzew Łódź

Po zakończeniu spotkania nerwowo było także przy szatniach obu ekip

W protokole sędziowskim może zostać ujęta napięta sytuacja, co sugeruje dziennikarz Mateusz Rokuszewski z CANAL+ Sport

“Olbrzymie emocje po meczu Zagłębie – Widzew”

Zagłębie Lubin dało sobie wydrzeć zwycięstwo w starciu z Widzewem Łódź w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry, remisując finalnie (1:1). Tym samym podopieczni Waldemara Fornalika nie potrafili się pogodzić z takim obrotem wydarzeń. Tymczasem w drodze do szatni emocje udzieliły się przedstawicielom obu ekip, co może skutkować ciekawymi wpisami do protokołu sędziowskiego.

Z materiału wideo opublikowanego przez dziennikarza Karola Bugajskiego z Przeglądu Sportowego na X (dawniej Twitter) widać, że gracze obu ekip chcieli sobie wyjaśnić kilka spraw. Tymczasem komentator Mateusz Rokuszewski z CANAL+ Sport przekazał, że w tunelu w drodze do szatni było trochę zapasów z elementami MMA.

Olbrzymie emocje po zakończeniu meczu Zagłębie – Widzew. Wściekły Sokratis Dioudis i wielka zadyma pod szatniami #ZAGWID pic.twitter.com/DSXxnRHhvn — Karol Bugajski (@bugajski_karol) November 11, 2023 Może być ciekawie w protokole sędziowskim po meczu Zagłębia z Widzewem, bo w tunelu trochę zapasów z elementami MMA. — Mateusz Rokuszewski (@mRokuszewski) November 11, 2023

Po sobotnim spotkaniu Miedziowi mają na swoim koncie 21 punktów, zajmując siódme miejsce w tabeli. Z kolei na 13. pozycji zadomowiła się drużyna Daniela Myśliwca.

