31-letni Wojciech Lisowski dołączył do pierwszego zespołu Pogoni z jej III ligowych rezerw. Obrońca dostał już szansę gry w sparingu, a teraz ma jechać z zespołem na obóz. W przeszłości Lisowski rozegrał 12 spotkań na poziomie Ekstraklasy.

IMAGO/Szymon Gorski / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin kompletuje kadrę przed nowym sezonem

Ekipa Jensa Gustafssona dokonała zaskakującego ruchu

Do pierwszego zespołu został wcielony 31-letni Wojciech Lisowski z III ligowych rezerw

Awans z rezerw

Pogoń Szczecin ma za sobą całkiem pozytywny sezon. Podopieczni Jensa Gustafssona zajęli czwarte miejsce w ligowej tabeli, tym samym awansując do europejskich pucharów. To oznacza konieczność wzmocnień, bowiem kadra zespołu wydaje się zbyt słaba, aby połączyć grę nawet w eliminacjach z ligowymi rozgrywkami.

Jednak takiego ruchu nikt się nie spodziewał. 31-letni Wojciech Lisowski dołączył do pierwszego zespołu Pogoni z jej III ligowych rezerw. Obrońca dostał już szansę gry w sparingu, a teraz ma jechać z zespołem na obóz. W przeszłości Lisowski rozegrał 12 spotkań na poziomie Ekstraklasy.

– Dołączam do pierwszego zespołu nie jako uzupełnienie, a obrońca do rywalizacji. Moim celem na ten moment jest złapanie jak największej liczby minut w pierwszej drużynie. Wszystko jest tylko w moich rękach. Na pewno nie będę sobie umniejszał, bo wiem, na co mnie stać – mówi sam zainteresowany w rozmowie z oficjalną stroną Pogoni Szczecin.

Czytaj więcej: Prezes Jagielloni Białystok: budżet się nie dopina