Na niedzielę zaplanowano trzy mecze w ramach 25. kolejki PKO Ekstraklasy. W pierwszym meczu dnia Stal Mielec mierzyła się z Zagłębiem Lubin. Chociaż beniaminek pokazał się z niezłej strony, to brakowało mu szczęścia. Tymczasem do bólu skuteczni byli Miedziowi, którzy wygrali 2:0. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa starcia.

Miedziowi gonią czołówkę

Stal Mielec nie zanotowała w niedzielę efektu nowej miotły. Pod dowództwem nowego szkoleniowca Biało-niebiescy przegrali 0:2 z Zagłębie Lubin. Tym samym mielczanie są już od trzech spotkań bez wygranej.

Pozostałe środowe mecze PKO Ekstraklasy:

15:00 Wisła Płock – Jagiellonia Białystok

17:30 Legia Warszawa – Cracovia

Aktualna tabela Ekstraklasy