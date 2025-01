Były prezes Jagiellonii Białystok ma nowy klub. Pomoże w awansie?

Wojciech Pertkiewicz, były prezes Jagiellonii Białystok, z którą zdobył mistrzostwo Polski zostanie nowym sternikiem Arki Gdynia. Ma on pomóc w powrocie klubu do PKO Ekstraklasy.

Arka Gdynia ma nowego prezesa

Jagiellonia Białystok w ostatnich latach poczyniła wielki, wręcz ogromy postęp. Klub, który raczej skłaniał się ku miejscu w środku tabeli, a nawet nieco niżej, w ostatnim sezonie zdobył mistrzostwo Polski, a w tym bardzo dobrze radzi się w Lidze Konferencji Europy oraz nadal ma szansę na utrzymanie trofeum. Tym samym uznać można, że wielka praca poczyniona przez Wojciecha Pertkiewicza, Łukasza Masłowskiego i Adriana Siemieńca dała efekt.

Nie jest jednak tajemnicą, że wraz z nowym rokiem z klubu odszedł dotychczasowy prezes, a więc właśnie Wojciech Pertkiewicz. Do tej pory nie było jednak wiadomo, jakie będzie jego nowe zajęcie. Teraz jednak Arka Gdynia ogłosiła, że od początku lutego obejmie on stanowisko prezesa zarządu tego klubu. Będzie to więc powrót dla Trójmiasta po kilku latach przerwy.

Pertkiewicz sięgał bowiem z Arką po Puchar Polski w 2017 roku i dwukrotnie po Superpuchar Polski – w 2017 i 2018 roku. Awansował z klubem z Gdyni także do PKO Ekstraklasy, co teraz, już w tym sezonie ma powtórzyć do współpracy z m.in. Dawidem Szwargą.

– Jestem wdzięczny Marcinowi Gruchale. Od momentu, kiedy było pewne, że opuszczam Jagiellonię, byliśmy w stałym kontakcie. Są kluby i osoby, którym się nigdy nie odmawia. Arka Gdynia jest tym klubem, a Marcin Gruchała tą osobą. Wróciłem tu, gdzie zawsze chciałem wrócić – powiedział nowy prezes Arki Gdynia w rozmowie z stroną klubową.

