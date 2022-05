PressFocus Na zdjęciu: Dor Hugi

Według informacji, do których dotarł Goal.pl, w przyszłym sezonie w Wiśle Kraków nie będą występowali Dor Hugi, Paweł Kieszek, Jan Kliment i Michal Skvarka. Niektórzy z nich oficjalnie pożegnali się już z kolegami z drużyny.

Wisła Kraków – transfery z klubu

To nie jest żadna szokująca wiadomość, a naturalna kolej rzeczy. Po spadku z ligi, Wisły nie stać na utrzymanie tylu piłkarzy grających na ekstraklasowych kontraktach. Inna sprawa, że sam Jerzy Brzęczek po ostatnim meczu sezonu mówił, że o awans można zawalczyć przy wymianie materiału ludzkiego.

Żaden z piłkarzy, którzy odchodzą, nie może ostatniego sezonu zaliczyć do udanych. Najbardziej rozczarowali Skvarka i Kliment, którzy przychodzili do Krakowa z łatką dużych wzmocnień w ofensywie, a ostatecznie trudno było doszukać się choćby dobrych momentów w ich grze. Dor Hugi miał przebłyski, ale stanowczo zbyt rzadko – zwłaszcza, że do Wisły przyszedł z ligi austriackiej, gdzie w ciągu roku zanotował 16 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Paweł Kieszek bronił dość pewnie, ale i on nie uniknął poważnego błędu, który Białą Gwiazdę kosztował porażkę w Gliwicach.

Na razie nie ma żadnych przecieków o ewentualnych przyjściach do I-ligowego klubu.