Jagiellonia i Wisła powalczą o Superpuchar Polski

Sezon 2023/2024 był pełen sensacji na krajowym podwórku. Niespodziewanym mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok, zaś Puchar Polski zdobyła Wisła Kraków, grająca na co dzień w pierwszej lidze. Między tymi drużynami zostanie rozegrane spotkanie o Superpuchar Polski, którego gospodarzem będzie mistrz, czyli Jagiellonia. W ostatnim czasie trwały rozmowy dotyczące terminu meczu. W środę Polski Związek Piłki Nożnej podał oficjalną datę.

Mecz o Superpuchar Polski odbędzie się w niedzielę 7 lipca. Godzina nie jest jeszcze znana. Dla Jagiellonii Białystok będzie to pierwsze oficjalne starcie w sezonie 2024/2025, gdyż rozgrywki ligowe wystartują dwa tygodnie później.

Wisła Kraków również tym meczem rozpocznie swoje zmagania. Jej terminarz jest jednak znacznie bardziej napięty, bowiem cztery dni po wyjeździe do Białegostoku czeka ją pierwsze starcie z KF Llapi w eliminacjach do Ligi Europy. Odbędzie się ono w Kosowie, co jest dodatkowo problematyczne dla drużyny, która dopiero co będzie miała za sobą długą trasę na Podlasie. Biała Gwiazda próbowała jakkolwiek wpłynąć na termin rozegrania Superpucharu Polski, tak aby spotkanie odbyło się w nieco korzystniejszym dla niej czasie.