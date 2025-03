Widzew zaprezentował trenera. Wicemistrzostwo kraju w CV

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Zeljko Sopic

Widzew z nowym szkoleniowcem. Kontrakt do 2027 roku

Cztery mecze z rzędu bez zwycięstwa zadecydowały o zwolnieniu Daniela Myśliwca. 24 lutego Widzew Łódź pożegnał 39-letniego trenera, który od 5 września był odpowiedzialny za wyniki czterokrotnych mistrzów Polski. W pojedynkach z Radomiakiem, Jagiellonią i GKS-em Katowice zespół prowadził Patryk Czubak, jednak było jasne, że nie otrzyma on posady pierwszego szkoleniowca.

W poniedziałek Widzew zaprezentował następcę Myśliwca. Został nim Željko Sopić. Nazwisko Chorwata już od kilku dni figurowało w medialnych doniesieniach, a w miniony weekend informowano o pozytywnym finale negocjacji. 50-latek związał się z łodzianami 2,5-letnią umową, z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

– Cieszę się, że trafiam do Klubu z tak bogatą historią. Wiem o tym, że Widzew kilka lat temu musiał się odbudowywać, wiem też, jakie są obecnie aspiracje. Bardzo istotna w mojej pracy jest motywacja płynąca ze strony kibiców. Wszystko, co robimy jako drużyna, robimy tak naprawdę dla nich. Na ostatnim meczu w sobotę widziałem, jak fani kochają ten Klub i myślę, że będą go wspierać niezależnie od sytuacji. To dla mnie bardzo cenne doświadczenie – powiedział Zeljko Sopić w rozmowie z klubowymi mediami.

Sopić w swoim CV ma pracę w takich ekipach, jak Sabah FK, HNK Gorica i HNK Rijeka. W Rijece sięgnął po wicemistrzostwo Chorwacji i dotarł do finału krajowego pucharu.