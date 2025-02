PressFocus Na zdjęciu: Kibice Widzewa Łódź

Naprawdę bogaci ludzie coraz bardziej ochoczo wchodzą w polskie kluby

Daleko nam do najlepszych lig pod tym względem, ale kroczek po kroczku ta sytuacja się zmienia, jednocześnie obalając niektóre mity

W najnowszej Przemowie o zmianach zachodzących w Widzewie

Robert Dobrzycki przejmuje Widzew

Fragment Przemowy: Gdyby ta transakcja doszła do skutku, mielibyśmy kolejny klub zbudowany na fundamencie w postaci bardzo bogatego właściciela, a taka długotrwała tendencja pokazuje, że polska piłka powoli, bo powoli, ale raczej bardziej przyciąga to środowisko niż odpycha. I to – moim zdaniem – między innymi właśnie dzięki kibicom, o czym za moment. Myślę, że też nie jest przypadkiem, że chodzi o Widzew, co byłoby fantastycznym sygnałem do środowiska – bo przejęcie Widzewa, klubu oddłużonego, klubu nie mającego żadnych problemów finansowych nie dlatego, że pieniądze spadały z nieba, tylko że zarządzało się nim odpowiedzialnie, jest dziś po prostu atrakcyjne. Dużo bardziej atrakcyjne, niż gdyby Widzew miał kapitał ujemny 20 milionów złotych.

