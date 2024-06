Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Z Legii do Widzewa

Miniony sezon był dla ekipy Widzewa Łódź dość pozytywny, a nawet dobry. Drużyna prowadzona przez większą część rozgrywek przez trenera Daniela Myśliwca szczególnie pozytywnie zaprezentowała się na wiosnę, gdzie spokojnie zapewniła sobie utrzymanie i mogła powalczyć o nieco wyższe lokaty. To się udało, i zespół z Łodzi finalnie kampanię 2023/24 zakończył na wysokim, 9. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. To oczywiście rozbudziło apetyty przed nadchodzącym sezonem. Szczególnie, że pierwsze letnie ruchy transferowe do klubu są ciekawe, a kibice wiele sobie po nich obiecują.

Władze klubu nie mają jednak zamiaru się zatrzymać i spoczywać na laurach. Widzew na swojej stronie internetowej oficjalnie poinformował o kolejnym ruchu, o którym spekulowano od jakiegoś czasu. Klub z al. Piłsudskiego pozyskał Marcela Krajewskiego, który jest wychowankiem Legii Warszawa. 19-letni prawy obrońca ostatnio występował w pierwszoligowym Zniczu Pruszków do którego był wypożyczony ze stołecznej ekipy.

W kampanii 2023/24 zagrał we wszystkich 34 ligowych meczach drużyny z Pruszkowa, w których zanotował po jednym golu i asyście. Zaliczył też dwa mecze w Fortuna Pucharze Polski. Krajewski trafił do Widzewa Łódź na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa. Z klubem podpisał trzyletnią umowę do czerwca 2027 roku.

