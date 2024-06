fot. Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Drugi letni transfer Widzewa na horyzoncie

Widzew Łódź zakończył zmagania na dziewiątym miejscu w tabeli Ekstraklasy. To dobry wynik, mając na uwadze problemy, z jakimi drużyna mierzyła się na starcie sezonu 2023/2024. Wydawało się, że będzie walczyć o utrzymanie, lecz po zmianie trenera wszystko ułożyło się po myśli łodzian. Daniel Myśliwiec ma za sobą obiecujące miesiące w roli szkoleniowca Widzewa. Przed startem kolejnej kampanii oczekiwania są już dużo większe. Aby im sprostać, klub pragnie poważnie wzmocnić się w trakcie letniego okienka.

Z Widzewem pożegnało się już kilku piłkarzy, w tym chociażby Serafin Szota. Oficjalnie powitano do tej pory jedynie Jakuba Łukowskiego, który trafił do Łodzi z Korony Kielce. Portal lodzkisport.pl przekonuje, że lada moment sfinalizowany zostanie drugi letni transfer. Do Widzewa ma dołączyć Kreshnik Hajrizi, czterokrotny reprezentant Kosowa. Z uwagi na wygasający 30 czerwca kontrakt, polski klub ściągnie go w ramach transferu bezgotówkowego.

25-latek to z pewnością duże nazwisko, a jego przybycie do Widzewa można traktować jako niespodziankę. Środkowy obrońca w sezonie 2023/2024 zdobył w barwach FC Lugano wicemistrzostwo Szwajcarii. Miał również okazję sprawdzić się w Lidze Konferencji Europy, gdzie zagrał we wszystkich sześciu meczach fazy grupowej. Portal “Transfermarkt” wycenia Hajriziego na 1,2 mln euro.

