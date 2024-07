Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Widzew wypożyczy bramkarza

Widzew Łódź w dwóch pierwszych meczach nowego sezonu PKO Ekstraklasy zaprezentował się dość dobrze. Być może trzeba nawet przyznać, szczególnie patrząc na ostatni, sobotnie starcie z Lechem Poznań, że bardzo dobrze. Podopieczni Daniela Myśliwca na swoim koncie mają jak do tej pory cztery punkty i z pewnością jest to start, taki, jak sobie wyobrażali. A teraz przed nimi również rywal w zasięgu, czyli zespół Cracovii.

Niemniej wciąż słychać o potencjalnych ruchach wokół zespołu. Najnowszym są informacje o możliwym odejściu Ivana Krajcirika. Bramkarz trafił do zespołu z Łodzi na początku 2024 roku, ale jak do tej pory nie zdążył zaliczyć nawet debiutu w pierwszej drużynie i wiele wskazuje, że już nie będzie mu to dane. Według “Łódzkiego Sportu” w najbliższym czasie pożegna się on z zespołem i odesłać gracza na wypożyczenie do innego klubu.

Miejsce numer jeden między słupkami łodzian ma Rafał Gikiewicz, który jest nie tylko dobrym, a nawet czołowym bramkarzem w lidze, ale i bardzo ważną postacią w szatni. Krajcirik przez większość swojego pobytu w Łodzi zmagał się z kontuzjami. 24-letni Słowak na swoim koncie ma ponad 100 spotkań dla Ruzomberoka. Być może właśnie w tamte strony uda się w najbliższym czasie.

