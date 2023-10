fot. PressFocus Na zdjęciu: Wiceprezes Ruchu Chorzów – Marcin Stokłosa

Duże zamieszanie w mediach społecznoścowych wywołał komentarz dyrektora sportowego Śląska Wrocław w sprawie organizacji meczu z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskiem

David Balda między innymi przekonywał, że spotkanie nie było świętem piłki nożnej, a komedią i walką gladiatorów

Na wpis przedstawiciela Wojskowych zareagował wiceprezes Ruchu Chorzów

“Emocje wypada schować do kieszeni”

Śląsk Wrocław w roli zdecydowanego faworyta podchodził do starcia z Ruchem Chorzów. Jednocześnie ekipa Jacka Magiery miała zamiar wygrać kolejne spotkanie po wysokiej wygranej nad Legią Warszawa (4:0). Ostatecznie wrocławianie zainkasowali na Stadionie Śląskim punkt (2:2).

Tymczasem swoje niezadowolenie w kilku sprawach dotyczących meczu wyraził na X (dawniej Twitter) dyrektor sportowy wrocławskiej ekipy David Balda. Między innymi skrytykował zachowanie kilku szalikowców chorzowskiej ekipy. Na wpis zareagował przedstawiciel 14-krotnego mistrza Polski.

❌ KS Ruch Chorzów – WKS Śląsk Wrocław 2:2



Ten mecz był bardzo emocjonalny i musiałem się wyspać, żeby móc o nim mówić spokojnie i bez emocji…



Jestem dumny z naszego klubu, naszych piłkarzy i naszych kibiców (którzy niestety nie mogli być z nami na stadionie, ale do tego… pic.twitter.com/NULLnfDdFS — David Balda (@directorbalda) October 29, 2023

Marcin Stokłosa starał się ze spokojem podejść do całego zamieszania. “Pełni Pan oficjalne stanowisko w Śląsku Wrocław i w ten sposób wypowiada się o kibicach przeciwnika? To z nami coś jest nie tak? Rozumiem rozgoryczenie po meczu, w którym miały być łatwe punkty, ale emocje chyba wypada schować do kieszeni i przemyśleć co się pisze. Żenada” – napisał wiceprezes Ruchu na X.

Obie ekipy w PKO Ekstraklasie zmierzą się ze sobą kolejny raz 27 kwietnia. Spotkanie odbędzie się na Tarczyński Arena w ramach 30. kolejki.

Czytaj więcej: Dyrektor sportowy Śląska wściekły po meczu z Ruchem. “Jesteście źródłem wstydu”