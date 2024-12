Urban może zmienić klub w Ekstraklasie. Borek wyjawił plan

Jan Urban nadal nie podpisał nowego kontraktu z Górnikiem Zabrze. Mateusz Borek w programie Moc Futbolu na Kanale Sportowym zdradził, że trener przymierzany jest do Widzewa Łódź.

SOPA Images Limited / Alamy, Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban i Mateusz Borek

Jan Urban łączony z pracą w Widzewie Łódź

Górnik Zabrze ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną w PKO BP Ekstraklasie. Trójkolorowi zakończyli pierwszą część sezonu na wysoki 6. miejscu. Po 18. kolejkach Górnicy mają na swoim koncie 30 punktów, a do pierwszej trójki tracą zaledwie 5 oczek.

Niespodziewana postawa Górnika w Ekstraklasie to przede wszystkim zasługa Jana Urbana. 62-latek osiąga z zespołem wyniki ponad stan, włączając się do rywalizacji o awans do europejskich pucharów. Natomiast najnowsze informacje sugerują, że wraz z końcem sezonu Urban może zmienić klub wewnątrz ligi. Na ten moment doświadczony trener wciąż nie przedłużył kontraktu z Górnikiem Zabrze. Mateusz Borek z Kanału Sportowego poinformował, że jego następnym klubem może być Widzew Łódź.

– W ostatnich dniach otarło mi się o uszy, że Jan Urban jest przymierzany przez Widzew Łódź od następnego sezonu. Tam pracuje jego syn. Jest taka koncepcja, żeby byli razem – powiedział Mateusz Borek w programie “Moc Futbolu” na Kanale Sportowym.

Obecnie w Widzewie Łódź w roli trenera pracuje Daniel Myśliwiec. Aczkolwiek tak samo jak w przypadku Jana Urbana szkoleniowiec nie przedłużył jeszcze obecnego kontraktu. Niedawno prezes Michał Rydz zdradził, że toczą się rozmowy ws. kontynuowania pracy przez Myśliwca. Na ten moment nie wiadomo jednak czy zakończą się one przedłużeniem umowy.

Urban drugą kadencję w Górniku rozpoczął w marcu 2023 roku. Wcześniej odpowiadał za wyniki klubu z Zabrza w latach 2021-2022. W ostatnich dwóch sezonach dwukrotnie kończył rozgrywki ligowe na 6. miejscu. Łącznie prowadził zespół w 104 meczach.