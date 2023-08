fot. Imago / Norbert Barczyk / PressFocus /NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Constantin Galca

Po dwóch z rzędu porażkach Radomiak sięgnął po pełną pulę w starciu z Pogonią

Na temat spotkania opinią na pomeczowej konferencji prasowej podzielił się Constantin Galca

Rumun dał do zrozumienia, że w przyszłości jego zespół musi solidniej prezentować się w obronie

Constantin Galca podsumował mecz z Pogonią

Radomiak w tej kampanii jest bezkompromisowy jak na razie. Zieloni w dwóch meczach odnieśli zwycięstwa i dwa razy schodzili z placu gry na tarczy. Po meczu na temat wygranej batalii z Pogonią Szczecin głos zabrał Constantin Galca.

– Przed tym meczem wiedziałem, co to Pogoń, bo miałem złe doświadczenie z poprzedniego sezonu, jeśli chodzi o wizytę w Szczecinie. Mam wrażenie, że zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, ale drugą bardzo złą. Byliśmy szybcy w konstrukcji w środku, ale też zamknięci, przez co musieliśmy wielokrotnie piłkę rywalom wykradać – rzekł opiekun Radomiaka cytowany przez oficjalną stronę Pogoni Szczecin.

– Mieliśmy dużo czystych okazji, aby strzelić jeszcze więcej goli. Chcę pogratulować moim graczom, że po tym meczu, który przegraliśmy u siebie przez nasze błędy, potrafiliśmy wrócić do siebie i wygrać na Pogoni. Myślę, że jeśli chcemy wzrastać jako drużyna to musimy pokazywać to na boisku i wygrywać. Właśnie to powiedziałem chłopakom w szatni. Musimy w przyszłości wykonywać też więcej pracy w obronie – dodał Galca.

