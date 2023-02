fot. PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin przełamała niemoc i zaliczyła w sobotę swoje pierwsze wiosenne zwycięstwo. “Portowcy” ograli na własnym terenie Wartę Poznań 3-1, pokazując kawał dobrej piłki. Z ulgą odetchnął Jens Gustafsson, wokół którego w ostatnich tygodniach nie brakowało zamieszania.

Pogoń Szczecin pokonała Wartę Poznań 3-1

Jens Gustafsson był dumny z reakcji swoich zawodników

Szkoleniowiec przyznał, że w poprzednich meczach “Portowcy” grali lepiej

Ważne przełamanie Pogoni

Do sobotniego meczu z Wartą Poznań sytuacja Pogoni Szczecin rozwijała się fatalnie. W trzech wiosennych kolejkach udało się zdobyć zaledwie punkt, a kibice domagali się rychłego zwolnienia Jensa Gustafssona.

Względem poprzedniego sezonu “Portowcy” zdecydowanie gorzej radzą sobie w defensywie. Wydaje się, że szwedzki szkoleniowiec pozytywnie wpłynął na rozgrywanie piłki i tworzenie sytuacji strzeleckich, lecz Pogoń traciła punkty na skutek fatalnej postawy we własnym polu karnym.

W rywalizacji z Wartą Poznań sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Pogoń dominowała, stwarzała kolejne okazje, lecz na przerwę schodziła z remisem 1-1. Po zmianie stron show skradł Kamil Grosicki, który najpierw zaliczył precyzyjną asystę, a chwilę później sam trafił do siatki. Ostatecznie “Portowcy” wygrali 3-1 i zanotowali swoje pierwsze wiosenne zwycięstwo.

Gustafsson podziękował swoim podopiecznym za odpowiednią reakcję po trudnym okresie. Ocenił także starcie z Wartą, które w jego odczuciu było gorsze niż poprzednie ligowe mecze.

– Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa. Jestem dumny z zawodników, jak radzili sobie z sytuacją przez cały tydzień. To zwycięstwo to nagroda. Z I połowy nie byliśmy zadowoleni, poza bramką. Później świetny kwadrans po przerwie. I to wystarczyło, by wygrać w odpowiednim stylu.

– W futbolu zawsze jest presja, gdy się nie wygrywa. Kwestionuje się to, co robimy. Ja musiałem zderzyć się z faktami, a te były takie, że nie wygrywaliśmy. W porównaniu z trzema ostatnimi meczami to dziś zagraliśmy najsłabiej, ale wygraliśmy. Dziś jestem zadowolony ze wszystkiego. Presja to normalna sprawa, musimy robić swoje. Jesteśmy razem cały czas. Ja jestem dumny z reakcji zawodników w trudnych momentach. Nie rozumiem wszystkiego, co się dzieje w mediach – mówi.

