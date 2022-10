fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic

W fantastycznym stylu Legia Warszawa przełamała się w Białymstoku i pokonała Jagiellonię aż 5-2. Dumny z występu swoich podopiecznych był Kosta Runjaic. Niemiec widzi jednak pewne mankamenty w grze defensywnej.

Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Jagiellonię Białystok 5-2

Kosta Runjaic pochwalił swoich podopiecznych, którzy po pierwszym kwadransie musieli odrabiać straty

Niemiec nie jest zadowolony z gry w defensywie

“Chapeau bas”

Dla Legii Warszawa Białystok jest wyjątkowo niewygodnym terenem, bowiem ostatnie zwycięstwo odnieśli tam w 2016 roku. Od tego czasu Jagiellonia skutecznie zatrzymywała przed własną publicznością stołeczną ekipę. Na podobny przebieg zapowiadało się również w sobotę, bowiem po kwadransie z prowadzenia mogli cieszyć się gospodarze.

Od tej chwili oglądaliśmy prawdziwy koncert w wykonaniu Legii, która wbiła Jagiellonii aż pięć bramek. Bohaterem meczu został Josue, trzykrotnie wpisujący się na listę strzelców. Na konferencji prasowej Kosta Runjaic nie krył dumy z występu swoich podopiecznych, choć miał pewne zastrzeżenia dotyczące gry w defensywie.

– Po straceniu szybkiego gola na 1:0 dla Jagiellonii, daliśmy właściwą odpowiedź. Jestem bardzo zadowolony z reakcji zespołu. Staraliśmy się pokazać nasz sposób grania, posiadaliśmy piłkę, strzeliliśmy ładne gole. Myślę, że to wszystko złożyło się na wyraźną wygraną tego wieczoru.

– Dla Legii to pierwsza wygrana w Białymstoku od 2016 roku, do tego pierwszy hat-trick Josue w karierze. Jako trener mogę tylko powiedzieć: chapeau bas. Jestem szczęśliwy z występu, ale niezadowolony ze straconych bramek. Oczekuję lepszej gry w obronie, będziemy nad tym pracować. To dla nas bardzo ważne zwycięstwo u progu zakończenia rundy – mówi niemiecki szkoleniowiec.

Legia awansowała na drugie miejsce w tabeli, a do liderującego Rakowa Częstochowa traci cztery punkty.

