Widzew Łódź po fatalnej w swoim wykonaniu rundzie wiosennej zakończył sezon na 12. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Teraz w klubie dochodzi do zmian kadrowych. Z zespołem pożegnał się właśnie Bożidar Czorbadżijski.

PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź po zakończonym sezonie robi porządki w kadrze swojego zespołu

Z klubem właśnie pożegnał się Bożidar Czorbadżijski

Obrońca w tym sezonie rozegrał 12 spotkań w barwach klubu z Łodzi

Zmiany w defensywie Widzewa

Widzew Łódź z impetem wszedł do PKO Ekstraklasy w zakończonym nie tak dawno temu sezonie 2022/2023. Beniaminek imponował grą i stylem, w jakim zdobył regularnie punkty. Praktycznie do końca rundy jesiennej, podopieczni Janusza Niedźwiedzia zajmowali miejsca w górnej części tabeli. To wszystko zmieniło się jednak wraz z przyjściem nowego roku. Od tego momentu Widzew Łódź zaliczał stopniowy zjazd. Finalnie kończąc rozgrywki na 12. miejscu w tabeli.

Aby taka sytuacja się nie powtórzyła w przyszłości, w klubie rozpoczęto zmiany. Jednym z ich elementów jest tzw. wietrzenie szatni. Widzew poinformował właśnie, że z zespołem pożegnał się Bożidar Czorbadżijski. 27-letni środkowy obrońca trafił do Łodzi przed sezonem i w barwach klubu z al. Piłsudskiego 138 rozegrał 12 spotkań. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

