Puszcza Niepołomice już dziś zmierzy się z Piastem Gliwice. Tomasz Tułacz podchodzi do tego starcia pełen optymizmu i zapowiedział, że zespół jest gotowy dołożyć kolejną cegiełkę do utrzymania.

Jeszcze nie tak dawno sytuacja Puszczy Niepołomice była bardzo słaba

Dziś zespół po dwóch zwycięstwach z rzędu jest bliski wydostania się ze strefy spadkowej

Tomasz Tułacz przed spotkaniem z Piastem zapowiedział, że chcą kontynuować dobrą passę

“Utrzymanie Puszczy będzie większym sukcesem niż awans”

Puszcza Niepołomice w ostatnim czasie notuje bardzo dobrą serię. Beniaminek ma na koncie dwie wygrane z rzędu, przez co zbliżył się do strefy dającej utrzymanie w Ekstraklasie. Przed dzisiejszym spotkaniem z Piastem Gliwice, Tomasz Tułacz nie ukrywał, że drużyna chce kontynuować dobrą passę.

– Chcemy kontynuować serię i zdobyć kolejne punkty. Ostatnie mecze pokazały, że z każdym możemy bić się o punkty. Myślę, że zespół dostał wiatru w plecy. Utrzymanie Puszczy będzie większym sukcesem niż awans – mówił trener na konferencji prasowej.

– Piast to dobry zespół, posiadający indywidualności. Przy lepszej skuteczności byliby wyżej w tabeli, ale mam nadzieję, że w sobotę się to nie zmieni. Postaramy się ograniczyć im pole, by skuteczność nie poszła w górę – podkreśla.

– Mecze w Ekstraklasie cechuje to, że wygrywa ten zespół, który potrafi przetrwać gorszy okres swojej gry i wykorzystać lepszy. Mało jest spotkań, w których widzimy totalną dominację i żaden zespół przez 90 minut nie ma lepszych lub gorszych momentów – dodał Tułacz.

