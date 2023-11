IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Kewin Komar

Kewin Komar pod koniec sierpnia brał udział w bójce na festynie

Podczas tego incydentu bramkarz Puszczy złamał rękę i musiał pauzować przez wiele miesięcy

Nowe informacje ws. stanu zdrowia 20-latka przekazał Kamil Warzocha z “Weszło”

Decydujące badania przed bramkarzem Puszczy Niepołomice

Pod koniec sierpnia cała piłkarska polska żyła sprawą Kewina Komara. Według początkowych informacji, bramkarz Puszczy Niepołomice został napadnięty i zastraszony przez kibiców Wisły Kraków. Te doniesienia okazały się jednak nieprawdziwe. Okazało się, że 20-latek brał udział w bójce, przez co nabawił się kontuzji ręki. Od tamtej pory zawodnik musiał pauzować.

Nowe informacje ws. Kewina Komara przekazał Kamil Warzocha. Dziennikarz “Weszło” przekazał, że golkiper pod koniec listopada przejdzie decydujące badania. Jeśli wyniki będą pozytywne, to zawodnik wróci w grudniu do treningów na pełnych obrotach. Do tej pory 20-latek z Puszczy Niepołomice przeszedł kilka jednostek treningowych, które polegały na używaniu nóg.

Kewin Komar w obecnej kampanii Ekstraklasy rozegrał sześć spotkań. Nawet raz udało mu się zachować czyste konto. Miało to miejsce w rywalizacji przeciwko Stali Mielec na początku sierpnia.

