Wielki talent zostaje w Lubinie. Przedłużył kontrakt z Zagłębiem

IMAGO / Łukasz Skwiot / Newspix Na zdjęciu: Tomasz Pieńko

Wyjaśniła się przyszłość Tomasza Pieńki

19-latek podpisał nowy kontrakt z Zagłębiem Lubin

Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2026 roku

Oficjalnie: Tomasz Pieńko przedłużył umowę z Zagłębiem Lubin

Zagłębie Lubin przekazało kibicom bardzo dobrą wiadomość. Otóż Tomasz Pieńko zdecydował się na przedłużenie umowy z “Miedziowymi”. Nowy kontrakt utalentowanego pomocnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

Nasz człowiek! 🥹 Tomasz Pieńko podpisał dziś nowy kontrakt z KGHM Zagłębiem Lubin obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku! ✍️



Gratulujemy! 🤝 pic.twitter.com/l6rNDlFYnY — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) September 1, 2023

Tomasz Pieńko urodził się we Wrocławiu, ale od początku piłkarskiej kariery jest związany z Zagłębiem Lubin. Wychowanek przeszedł wszystkie kategorie wiekowe, aż trafił do seniorskiego zespołu “Miedziowych”. 19-latek do tej pory rozegrał na boiskach Ekstraklasy 50 spotkań, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował jedną asystę.

Podopieczni Waldemara Fornalik już w niedzielę (3 września) zmierzą się na własnym obiekcie z Pogonią Szczecin. Zagłębie obecnie zajmuje w lidze czwartą lokatę z dziesięcioma punktami na koncie. Trzykrotnie udało im się zwyciężyć, raz zremisować, a także ponieść dwie porażki.

Sprawdź także: Pomocnik wicemistrza Polski otrzymał ofertę z Turcji