Adrian Dieguez został odsunięty od pierwszego zespołu Jagiellonii

Wszystko przez to, że złamał kodeks wartości drużyny

Teraz ujawniono, co konkretnie zrobił Hiszpan

Wraca do łask po karze

Kilka dni temu Adrian Dieguez podpadł trenerowi Adrianowi Siemieńcowi i został odsunięty od pierwszego zespołu “Dumy Podlasia”. Szkoleniowiec Jagiellonii mówił tłumacząc powód nieobecności Hiszpana, że złamał on kodeks wartości zespołu. Teraz jednak Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” ujawnił, o co konkretnie chodziło.

Chodzi mianowicie o fakt nieodpowiedniego podejścia do treningów. Stoper potrafił zachować się niesportowo, m.in. stosować agresywne wślizgi w nogi kolegów z zespołu. Dieguez przeprosił jednak za swoje zachowanie i zobowiązał się do zapłaty kary pieniężnej. Według informacji dziennikarza powinien on już wrócić do kadry Jagi już na najbliższy mecz z Wartą Poznań.

