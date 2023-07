IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix.pl Na zdjęciu: Dawid Szwarga

W sobotni wieczór Raków Częstochowa zmierzy się z Legią Warszawa w meczu o Superpuchar Polski

Kibice nie zapomnieli jeszcze o wydarzeniach z ostatniego finału Pucharu Polski

Trener Medalików wrócił do tamtej sytuacji i wbił szpilkę stołecznemu klubowi

Raków – Legia. Trener Medalików wbił szpilkę Legionistom

W sobotę (15 lipca) o godzinie 20.10 wybrzmi pierwszy gwizdek w meczu Superpucharu Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa. Spotkanie budzi wiele emocji ze względu na chłodne stosunki pomiędzy klubami.

Przypomnijmy, że przy okazji finału Pucharu Polski (wygranego przez Legię) doszło do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Najbardziej skandalicznego zachowania dopuścił się Filip Mladenović, który uderzył kilku zawodników Rakowa. Serb dostał za to karę dyskwalifikacji na trzy miesiące. Kary wymierzono również w niektórych piłkarzy Medalików m.in. Iviego Lopeza.

Do tamtych wydarzeń wrócił na konferencji prasowej obecny trener Rakowa, Dawid Szwarga. Szkoleniowiec wbił szpilkę stołecznemu klubowi.

– Emocje są częścią futbolu. Czasami to dobrze, gdy je widać i czuć na boisku. To pomaga piłkarzom, natomiast kluczowe jest, żeby zarządzać emocjami i nad nimi panować. Nawet jeśli zwyciężymy, to na koniec chcemy zachować klasę – stwierdził Szwarga.