Wisła Kraków oraz Jagiellonia Białystok nie stanęły jeszcze do walki o Superpuchar Polski. Według portalu Sport.pl PZPN rozważa dwa terminy rozegrania meczu o trofeum.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za Superpuchar Polski

Superpuchar Polski wciąż w grze, PZPN rozważa dwa terminy w 2024 roku

Wisła Kraków, czyli zdobywca Pucharu Polski oraz Jagiellonia Białystok, czyli mistrz Polski przed rozpoczęciem sezonu miały stanąć do rywalizacji w walce o Superpuchar Polski. Ostatecznie do meczu jednak nie doszło, bowiem żadnej ze stron nie pasowały wskazane przez PZPN terminy. Najpierw starcie miało się odbyć 7 lipca, lecz Duma Podlasia nie wyraziła na to zgody. Później zasugerowano termin 14 lipca, lecz weto postawiła Biała Gwiazda, która w tym czasie brała udział w eliminacjach Ligi Europy.

Koniec końców mecz o Superpuchar Polski został odroczony. Brak rozegrania spotkania o trofeum nie oznacza jednak, że nie odbędzie się ono wcale. Do nowych informacji ws. nowego terminu rywalizacji Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok dotarł portal Sport.pl. Według dziennikarza Jakuba Seweryna obecnie rozważane są dwa terminy.

Polski Związek Piłki Nożnej debatuje nad rozegraniem meczu podczas przerwy na reprezentację w listopadzie, czyli ok. 16 listopada. Druga opcja to dzień 30 października, czyli termin rozegrania 1/16 finału Pucharu Polski.

Sport.pl zaznacza, że rozegranie meczu o Superpuchar Polski w 2024 roku jest realną opcją. Natomiast, aby tak się stało, wszystkie strony muszą osiągnąć porozumienie. Co więcej, decyzja musi zapaść jak najszybciej, czyli w najbliższych dniach.