Stal Mielec ma nowego pomocnika, transfer potwierdzony

Stal Mielec wypożyczyła Serhija Krykuna z Piasta Gliwice. Skrzydłowy związał się z klubem PKO Ekstraklasy do końca tego sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Serhij Krykun zasilił Stal Mielec

Stal Mielec zamyka tabelę PKO Ekstraklasy, mając w dorobku zaledwie cztery punkty. Klub z Podkarpacia w zeszłym tygodniu podjął decyzję o rozstaniu z dotychczasowym trenerem Kamilem Kieresiem. Nowym szkoleniowcem mielczan został Janusz Niedźwiedź, który ma za zadanie poprawić wyniki drużyny.

We wtorek klub zdecydował o wypożyczeniu do końca tego sezonu Serhija Krykuna z Piasta Gliwice. 27-letni zawodnik w poprzedniej kampanii ligowej nieźle spisywał się pod wodzą Aleksandara Vukovicia, rozgrywając 25 meczów. Zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.

Pierwszym klubem Krykuna w Polsce było Podlasie Biała Podlaska. Potem przeniósł się do Garbarni Kraków. W sezonie 2019/20 reprezentował barwy Resovii Rzeszów, a następnie dołączył do Górnika Łęczna. Z Dumą Lubelszczyzny Krykun awansował do PKO Ekstraklasy, jednak po jednym sezonie zespół musiał pogodzić się ze spadkiem. Ukraiński piłkarz teraz zamierza pomóc w walce o ligowy byt.

Stal ma obecnie na swoim jedno zwycięstwo, jeden remis i aż pięć porażek. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w ramach 8. kolejki.