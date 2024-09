Dobry mecz w Mielcu. Nowy gracz daje upragnione zwycięstwo [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Sergij Krykun

Stal Mielec wygrywa z Motorem Lublin

Stal Mielec w pierwszym niedzielnym meczu 9. kolejki PKO Ekstraklasy na własnym stadionie podejmowała zespół Motoru Lublin. O godzinie 12:15 rozpoczął się więc mecz ostatniej z 11. drużyną tabeli. Faworyt wydawał się więc w miarę jasno wyklarowany, ale zespół Janusza Niedźwiedzia postanowił nieco pokrzyżować palny.

Już od samego początku spotkanie stało na dobry, przyjemnym dla oka poziomie. Było dużo ataków, sytuacji strzeleckich, ale brakowało skuteczności i goli. Właściwie można powiedzieć, że przed przerwą kibice powinni obejrzeć więcej niż jednego gola, a na tablicy wyników widniał rezultat 0:0. Niemniej powiedzieć można, że nieco lepiej na murawie wyglądali goście.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, choć szybko na tablicy wyników doszło do zmiany. Już w 50. minucie spotkania do siatki trafił Sergij Krykun. Ukrainiec pewnie wykorzystał dośrodkowanie z bocznego sektora boiska po wzorowo wyprowadzonej przez zespół Janusza Niedźwiedzia akcji. To pierwszy gol świeżo pozyskanego gracza w nowych barwach.

Do końca meczu wynik już nie uległ zmianie. Stal Mielec wygrywa drugi mecz w tym sezonie.

