Reprezentacja Polski kobiet we wtorek wieczorem rozegra spotkanie w ramach Ligi Narodów UEFA z Grecją. Mecz odbędzie się na arenie w Sosnowcu. Na trybunach spodziewany jest prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej – Cezary Kulesza. Tymczasem rzecznik prasowy ArcelorMittal Park specjalnie dla Goal.pl opowiedział o wymianie murawy i okolicznościach przełożenia spotkania Zagłębia Sosnowiec z Chrobrym Głogów w ramach 17. kolejki Fortuna 1 Ligi.

ArcelorMittalPark w Sosnowcu w ostatnich miesiącach dał się zapamiętać z bardzo złego stanu murawy

Ostatnio podjęto decyzję o wymianie nawierzchni, co może zostać przyjęte z zadowoleniem przez działaczy PZPN-u, Rakowa Częstochowa i Zagłębia Sosnowiec

Reprezentacja Polski kobiet i mistrzowie Polski przetestują wkrótce nową nawierzchnię

O kulisach wymiany murawy na ArcelorMittal Park w rozmowie z Goal.pl wypowiedział się rzecznik prasowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego

ArcelorMittal Park w Sosnowcu z nową murawą

Reprezentacja Polski kobiet zadebiutuje we wtorkowy wieczór na nowej murawie stadionu w Sosnowcu. Biało-czerwone zagrają spotkanie w Lidze Narodów UEFA, a nie było to finalnie dane Zagłębiu. Mimo że ta ekipa jest głównym gospodarzem areny. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce? Odpowiedzi szukaliśmy u przedstawiciela areny w Sosnowcu.

– Proces wymiany murawy to nie dwa-trzy dni, więc pojawiła się propozycja, aby zmienić termin rozegrania spotkania Zagłębie Sosnowiec – Chrobry Głogów. Pojawiła się też koncepcja ewentualnej zmiany gospodarza tego meczu, ale po porozumieniu ustalono, że spotkanie odbędzie się w innym terminie. Nie było szans, aby mecz odbył się w pierwotnie ustalonym dniu – mówił rzecznik prasowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego – Michał Grzyb w rozmowie z Goal.pl.

– Nie jest tak, że jakieś spotkanie jest dla ArcelorMittal Park ważniejsze, a inne mniej ważne. Wiadomo natomiast, że mecz reprezentacji Polski kobiet i Rakowa są istotne dla całej polskiej piłki. W związku z tym kluczowe było przygotowanie jak najlepszych warunków do rozegrania spotkań wymienionych zespołów. Zagłębie natomiast już w piątek będzie mogło zagrać z Motorem na nowej płycie w lidze – uzupełnił nasz rozmówca.

– Wsłuchaliśmy się w słowa drużyn, które grały w Sosnowcu. Analizowaliśmy nawierzchnię. Szukaliśmy też odpowiedzi, ile czasu wcześniejsza trawa potrzebowałaby, aby się odbudować. Jeżeli byłaby przerwa w rozgrywkach, to po wskazówkach ze strony UEFA i Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów udałoby się ją wyleczyć do wiosny. W każdym razie mamy jeszcze cztery mecze do zorganizowania w tym roku, więc nie było czasu. Dlatego zdecydowano o wymianie murawy na całym boisku już teraz – wyjaśnił rzecznik prasowy.

Kosztowna inwestycja

Trawa wyłożona na ArcelorMittal Park została sprowadzona z Węgier. Na podobny ruch zdecydowali się ostatnio przedstawiciele Lecha Poznań i Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Tym samym skuszono się w Sosnowcu na sprawdzony wariant. Koszty takiego procesu oscylują w granicach mniej więcej 700 tysięcy złotych. Nie było możliwości, aby wcześniejsza murawa została “wyleczona”. Co optymistyczne, to w momencie, gdyby dany fragment nawierzchni rolowanej został uszkodzony, można go w trudnych momentach uzupełniać fragmentarycznie.

Na dzisiaj nie wiadomo czy na arenie w Zagłębiowskim Parku Sportowym podejmie się decyzję znaną z Chorzowa, gdy na boisko na Stadionie Śląskim wysypane zostały tony piasku, mające na celu przedłużenie żywotności trawy. To już zależy od greenkeeperów, zajmujących się na co dzień nawierzchnią.

