Nowy kandydat na trenera Śląska. To były trener Lechii Gdańsk

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Poważny kandydat na nowego trenera Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław potwierdził wczoraj to, o czym mówiło się i spekulowano od dawna. Z klubem pożegnał się zarówno David Balda (dyrektor sportowy) oraz szkoleniowiec zespołu, Jacek Magiera. To wszystko przez fatalne w tym sezonie wyniki zespołu. Wicemistrz Polski zajmuje aktualnie ostatnie miejsce w tabeli i brak szybkiej poprawy sytuacji punktowej może zakończyć się katastrofalnie.

WIDEO: Goncalo Feio wygrywa, Goncalo Feio się bawi!

Tak, jak do Wrocławia szybko udało się sprowadzić nowego dyrektora sportowego – został nim Rafał Grodzicki – tak poszukiwana szkoleniowca trwają. W ostatnich dniach mówiło się sporo o opcji z Czech, ale nie jest przesądzone czy stanie się to faktem. Realna jest jednak kandydatura trenera pracującego obecnie za granicą, ale będącego Polakiem. Według informacji przekazanych przez Karola Bugajskiego z “Przeglądu Sportowego Onet”, poważnym kandydatem do objęcia Śląska Wrocław jest Tomasz Kaczmarek.

Były szkoleniowiec Lechii Gdańsk obecnie jest asystentem trenera holenderskiego NAC Breda. 40-latek wcześniej pracował w FC Den Bosch, gdzie w drugiej lidze holenderskiej zanotował średnią punktową 0,74 pkt/mecz. W Lechii Gdańsk było nieco lepiej, bowiem w 40 meczach miał 1,53 pkt/mecz i awansował z tym zespołem do eliminacji europejskich pucharów. Był także asystentem Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin.

Czytaj więcej: Olkiewicz w środę #142. Święte protokoły sędziowskie, czyli bezzasadny opór