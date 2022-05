PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska podczas meczu z Pogonią

Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej ujawnił, że szejkowie z funduszu Public Investment Fund rozważają kupno Śląska Wrocław. Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku nabyli angielski klub Newcastle United.

Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej doniósł, że PIF rozważa kupno Śląska Wrocław. Brak jednak dobitnych dowodów w tej sprawie

Fundusz ten ma dysponować budżetem o wartości 600 miliardów dolarów

W październiku PIF kupił Newcastle United, które z miejsca stało się najbogatszym klubem Premier League

Śląsk Wrocław w rękach szejków? Właściciele Newcastle United szukają nowych inwestycji

Do szokujących wieści dotarł Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej. Dziennikarz doniósł, że istnieje możliwość, że Public Investment Fund (PIF) rozważa kupno Śląska Wrocław.

Może się wysprzęglam teraz niepotrzebnie, ale obił mi się o uszy temat potencjalnej sprzedaży Śląska inwestorom z Bliskiego Wschodu. Chodzi o fundusz, który kupił Newcastle. Nawet jeśli to prawda, to wybitnie strzeżona, bo w mieście nikt nic nie wie, albo nie chce powiedzieć. https://t.co/79HCO1PqeQ — Piotr Janas (@Piotr_Janas) May 25, 2022

Jak widać po powyższym wpisie, doniesienia należy traktować z przymrużeniem oka. Brakuje bowiem konkretów.

Nie zmienia to jednak faktu, że ewentualne wejście szejków do świata polskiej piłki nożnej mogłoby przewrócić go do góry nogami. PIF to państwowy fundusz majątkowy z Arabii Saudyjskiej. Jego wartość szacuje się na około 600 miliardów dolarów, co stanowi go jednym z największych na świecie. W październiku fundusz ten nabył jeden z klubów Premier League – Newcastle United. Sroki z miejsca stały się najbogatszym zespołem angielskiej ekstraklasy i już zimą wydały ponad sto milionów euro.

Trzeba jednak dodać, że Public Investment Fund nie ma najlepszej prasy. Sport.pl, powołując się na The Wall Street Journal informuje, że już sześć lat temu zarzucano funduszowi bardzo niewielką przejrzystość.

Śląsk Wrocław ma za sobą nieudany sezon. Zespół był o włos od spadku z Ekstraklasy, a już po zakończeniu sezonu z drużyną pożegnał się trener Piotr Tworek.

