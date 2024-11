Śląsk Wrocław ustalił warunki rozwiązania kontraktu z Magierą

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Ślask poszukuje nowego trenera

Śląsk Wrocław fatalnie spisuje się w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Po wywalczeniu wicemistrza Polski w ubiegłych rozgrywkach, obecnie WKS znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli Wrocławianie w czternastu meczach zgromadzili jedynie dziewięć punktów i do pozycji dającej utrzymanie w lidze tracą obecnie sześć oczek. Słaba dyspozycja sprawiła, że we wtorek klub zdecydował się zwolnić Jacka Magierę.

O takim scenariuszu mówiło się już od pewnego czasu, choć Śląsk przez pewien czas zdawał się mu ufać. Jednak brak poprawy gry doprowadził do rozstania. Warto również nadmienić, że posadę jednocześnie stracił dotychczasowy dyrektor sportowy David Balda.

W sobotę Śląsk Wrocław przedstawił komunikat prezesa zarządu Patryka Załęcznego w sprawie zwolnienia Jacka Magiery. – Jestem po spotkaniu z Jackiem Magierą, na którym podziękowaliśmy sobie za współpracę, ustaliliśmy warunki rozwiązania kontraktu, podpisaliśmy stosowne porozumienie i uścisnęliśmy sobie dłonie. Wystarczyła chwila, byśmy doszli do porozumienia. Bardzo dziękuję trenerowi Magierze za jego oddanie, pracę i profesjonalizm. Na zawsze zapisał się w historii naszego klubu, najpierw walnie przyczyniając się do utrzymania Śląska w Ekstraklasie, a później prowadząc nas do wicemistrzostwa Polski – poinformowano.

Obecnie trudno przewidzieć, kto zostanie nowym szkoleniowcem Śląska Wrocław. W mediach przewinęły się już nazwiska kilku kandydatów, ale wygląda na to, że na ostateczny wybór przyjdzie nam jeszcze trochę zaczekać. Na razie zespół mają trenować Michał Hetel i Marcin Dymkowski.