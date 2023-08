Kacper Chodyna uszczęśliwił kibiców Zagłębia. Trzy punkty zostają w Lubinie [WIDEO]

IMAGO / Łukasz Skwiot / Newspix Na zdjęciu: Kacper Chodyna

Na inauguracje piątej kolejki Zagłębie Lubin podejmowało Puszczę Niepołomice

Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0

Zwycięską bramkę zdobył Kacper Chodyna

Ekstraklasa. Zagłębie Lubin pokonuje Puszczę Niepołomice

Zagłębie Lubin podejmowało Puszczę Niepołomice w pierwszym meczu piątej kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Faworytem tego spotkania wydawała się być drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika, która bardzo dobrze weszła w nowy sezon.

W pierwszej odsłonie meczu nie obejrzeliśmy goli. Drużyny raz po raz próbowały siebie nawzajem zaskoczyć, ale w kluczowych momentach brakowało dokładności. Najgroźniejszą sytuację stworzyli gospodarze w 19. minucie, ale strzał Kacpra Chodyny spokojnie zatrzymał Kewin Komar. Przeważała głównie drużyna Zagłębia Lubin, choć goście z Niepołomic starali się im odgryzać. Jednak oba zespoły schodziło do szatni z zerowym dorobkiem bramkowym.

W drugą połowę zdecydowanie lepiej weszli podopieczni Waldemara Fornalika, czyli faworycie tego spotkania. W 50. minucie na listę strzelców wpisał się Kacper Chodyna, który precyzyjnym strzałem po długim roku pokonał Kewina Komara.

Kilka chwil później mogło dojść do wyrównania, ale piłka po strzale Jordana Majchrzaka nie znalazła drogi do bramki. W 78. minucie doskonałą indywidualną akcją popisał się Tomasz Pieńko, ale na posterunku stał dobrze ustawiony Kewin Komar. Kilka chwil później ponownie dobrą sytuację na zdobycie bramki miał Majchrzak, jednak jego strzał bez problemu wyłapał Szymon Weirauch. Od 87. minuty goście z Niepołomic grali w osłabieniu, bowiem drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Artur Craciun. W doliczonym czasie gry Puszcza mogła doprowadzić do wyrównania, ale piłka po strzale głową Romana Yakuby zatrzymała się na poprzeczce. Ostatecznie kibice zgromadzeni na stadionie w Lubinie zobaczyli tego dnia jednego gola, który był autorstwa Kacpra Chodyny.

Piłkarze Zagłębia Lubin w następnej kolejce zagrają na wyjeździe z Koroną Kielce. Natomiast podopieczni Tomasza Tułacza podejmą na własnym stadionie zespół ŁKS-u Łódź.

Zagłębie Lubin – Puszcza Niepołomice 1:0

Chodyna (50′)