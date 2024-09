Burza po meczu Pogoni z Legią. Piłkarz obraził Goncalo Feio! [WIDEO]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Piłkarz Pogoni obraził Goncalo Feio, co na to Ekstraklasa?

Jednym z hitowych starć tego weekendu w PKO Ekstraklasie było spotkanie pomiędzy Pogonią Szczecin a Legią Warszawa. To zespół Roberta Kolendowicza prezentował się na przestrzeni całego meczu lepiej i zasłużenie wygrał. Po meczu dużo mówiło się o Goncalo Feio i jego coraz słabszej pozycji w Legii oraz zachowaniu na konferencji prasowej.

Okazuje się jednak, że także w czasie meczu doszło do bardzo bulwersującego zachowania z udziałem Portugalczyka. Tym razem – co może być dla wielu zaskakujące – to nie on był prowokatorem akcji. W programie Liga+ Extra na antenie Canal+ Sport, w segmencie “Liga od kuchni” opublikowano materiał wideo, na którym widać i słuchać, jak zawodnik Pogoni – Linus Wahlqvist – w wulgarny sposób zwraca się do szkoleniowca przeciwnego zespołu.

Rozumiem, że prowokacje trenera, który ma opinię takiego gościa, co nie panuje nad emocjami, to teraz część taktyki rywali. Oczekiwałbym jednak jakiejś reakcji od komisji ligi. pic.twitter.com/4OEjh48Oax — Marcin Szymczyk (@MarcinSzymczyk1) September 23, 2024

– Co ty chcesz?! Sp*******j – wykrzykuje w stronę Feio wyraźnie wzburzony Wahlqvist.

Chwilę później ławka rezerwowych Legii, z kierownikiem zespołu na czele, zwraca się do sędziego z pytaniem, czy ten słyszał skandaliczne słowa Wahlqvista. Damian Sylwestrzak, który w tym starciu pełnił rolę arbitra technicznego, podszedł do Feio i nieco – używając żargonu sędziowskiego – “rozmasował” sytuację. Mimo tego i tak w opinii wielu sytuacja ta budzi spory niesmak i kibice Legii w mediach społecznościowych zwracają uwagę na konieczność zajęcia się sprawą przez komisję ligi.

