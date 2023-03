fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik Zabrze może wziąć przykład z włoskich klubów na płaszczyźnie przywracania byłych trenerów

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk twierdzi, że możiwy jest powrót Jana Urbana do ekipy z Roosevelta

Aktualnie doświadczony szkoleniowiec jest bez zatrudnienia

Jan Urban łączony z Górnikiem Zabrze

Górnik Zabrze w tej kampanii jest zaangażowany w grę o utrzymanie ligowego bytu. 14-krotny mistrz Polski przed sezonem celował w to, aby znaleźć się w górnej połóce ligowej tabeli. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała te założenia. W ostatnich 10 spotkaniach zabrzanie ponieśli sześć porażek, notując też dwa zwycięstwa i dwa remisy. To skutkowało tym, że dzisiaj Górnik musi walczyć o to, aby uniknąć spadku.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał natomiast, że władze klubu prowadza zaawansowane rozmowy z Janem Urbanem. Niewykluczone zatem, że były szkoleniowiec zabrzańskiej ekipy wróci do klubu, który darzy ogromnym sentymentem.

🚨Pomimo wczorajszej wygranej 3-2 toczą się bardzo zaawansowane rozmowy w temacie zmiany trenera Górnika Zabrze. Według moich informacji blisko powrotu do klubu jest Jan Urban. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) March 18, 2023

W poprzedniej kampanii pod wodzą Urbana ekipa z Zabrza zakończyłą ligowe zmagania na ósmej pozycji z 47 punktami na koncie. Górnik zaliczył trzynaście zwycięstw, tyle samo porażek oraz osiem remisów.

