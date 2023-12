fot. Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Filip Wilak

Według doniesień Meczyków na celowniku Ruchu Chorzów znalazł się Filip Wilak

Goal.pl dotarł do wiadomości, że domknięcie transakcji z udziałem 20-latka jest “na dobrej drodze”

Młodzieżowy reprezentant Polski ma wzmocnić 14-krotnego mistrza Polski w ataku

Filip Wilak może wzmocnić atak Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w trakcie trwającego sezonu skupia się na walce o ligowy byt. Niebiescy po powrocie do PKO Ekstraklasy wygrali jak na razie tylko jeden mecz. Pomóc w zwyciężaniu w drugiej części sezonu mają wzmocnienia siły ofensywnej.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał, że blisko sfinalizowania wypożyczenia do ekipy z Chorzowa jest Filip Wilak. Goal.pl spróbował zasięgnąć języka w sprawie. Faktycznie prowadzone są rozmowy w sprawie wypożyczenia zawodnika. “Wszystko jest na dobrej drodze” – usłyszeliśmy.

20-letni zawodnik to młodzieżowy reprezentant Polski, który w tym sezonie rozegrał siedem meczów w PKO Ekstraklasie, spędzając jednak na murawie zaledwie 78 minut. Ponadto zaliczył występy w eliminacjach do europejskich pucharów, a także zagrał w dwóch spotkaniach Fortuna Pucharu Polski. Zdobył w nich zresztą dwie bramki.

Rynkowa wartość Wilaka to 300 tysięcy euro. Piłkarz ma umowę do końca czerwca 2026 roku. Lech słynie z tego, że często wypożycza swoich młodych graczy do klubów ze Śląska. Innym podobnym przykładem jest Antoni Kozubal, który w lutym tego roku został wypożyczony do katowickiej GieKSy z poznańskiej drużyny. W tym sezonie w 17 meczach ligowych strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę.