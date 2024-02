fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomas Podstawski

Ruch Chorzów rozstaje się z Tomasem Podstawskim

Klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron

29-latek zaliczył w barwach Niebieskich raptem dziesięć występów

Ruch rozwiązał kontrakt z pomocnikiem

Tomas Podstawski w przeszłości był jednym z najlepszych pomocników w Ekstraklasie. Za czasów gry w Pogoni Szczecin łączono go nawet z reprezentacją Polski. W 2021 roku rozstał się z Portowcami, przenosząc się do Norwegii. Później zaliczył jeszcze epizody w Izraelu i na Cyprze. Jego drugie podejście do Ekstraklasy było już znacznie gorsze, niż pierwsze.

We wrześniu Podstawski związał się z Ruchem Chorzów. Ten transfer miał być potwierdzeniem, że Niebiescy mają wysokie aspiracje, a utrzymanie w elicie naprawdę jest możliwe. Defensywny pomocnik nie był jednak w stanie nawiązać swoimi występami do tych sprzed dwóch lat. Jesienią zaliczył dziesięć spotkań, zdobywając bramkę w debiucie. Później było już tylko gorzej.

Zimą Ruch Chorzów dokonał poważnych zmian w sztabie szkoleniowym. Na ławce zasiadł Janusz Niedźwiedź, który nie widział w swojej koncepcji Podstawskiego. Opuścił on dwa wiosenne mecze Niebieskich. W klubie doszli do wniosku, że dalsza współpraca z 29-latkiem nie ma sensu. W piątek poinformowano, że obowiązuje do lata kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

