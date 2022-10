Pressfocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Skromnym zwycięstwem 1:0 zakończył się sobotni mecz Rakowa z Koroną Kielce. Zwycięstwo liderowi tabeli Ekstraklasy bramką z rzutu karnego zapewnił Ivi Lopez.

Do przerwy w Częstochowie utrzymywał się bezbramkowy remis

W drugiej połowie rzut karny wywalczyli gospodarze, który na gola zamienił Ivi Lopez

Korony nie stać było tego wieczoru na zanotowanie bramki wyrównującej

Dominacja Rakowa nieudokumentowana bramką

Dominował, starał się i atakował w pierwszej połowie Raków Częstochowa, jednak piłka nie chciała wpaść do bramki Korony Kielce. Skazywani na pożarcie goście skutecznie bronili się przed atakami wicemistrza Polski i do przerwy udało im się utrzymać korzystny rezultat. Najlepszą okazję do otwarcia wyniku miał już w 14 minucie Kochergin. Ukrainiec otrzymał piłkę na szesnastym metrze i zdecydował się na uderzenie, po którym piłka minęła lewy słupek dosłownie o centymetry.

Gospodarze dopięli swego w 63 minucie, choć potrzebowali do tego rzutu karnego. Corral faulował Sorescu w polu karnym, a sędzia bez wahania wskazał na wapno. Do rzutu karnego podszedł Ivi Lopez i silnym uderzeniem w lewą stronę bramki nie dał szans dobrze dysponowanemu tego wieczoru Zapytowskiemu.

𝐈𝐕𝐈 𝐋𝐎𝐏𝐄𝐙! Rzut karny po faulu na Sorescu i @Rakow1921 wychodzi na prowadzenie! 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgl2E3 pic.twitter.com/r7bpsNXNF1 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 22, 2022

Zabrakło emocji w drugiej połowie

Raków nie przekonywał, jednak Koronie brakowało zdecydowanie pomysłu i jakości, by zagrozić poważnie bramce strzeżonej przez Kovacevicia. O włos od trafienia wyrównującego w 89 minucie była Korona. Z rzutu wolnego wysoką piłkę posłał Deaconu. Futbolówka dostała na tyle dziwnej rotacji, że mogła zaskoczyć ustawionego wysoko Kovacevicia. Trafiła jednak tylko w słupek.

W doliczonym czasie gry szansę na zamknięcie meczu miał Berggren. Strzał Szweda ku rozczarowaniu gospodarzy zatrzymał się na poprzeczce.