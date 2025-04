Raków gra w dziesiątkę! Brutalne wejście Otieno [WIDEO]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Erick Otieno

Czerwona kartka dla Otieno za bandycki faul na Kurzawie

Raków Częstochowa w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy udał się na północ Polski, aby zmierzyć się z Pogonią Szczecin. Medaliki w wyścigu o mistrzostwo zajmują na ten moment 1. miejsce. Przewaga nad Lechem Poznań przed startem 29. serii gier wynosiła 3 punkty.

Spotkanie w Szczecinie rozpoczęło się w najgorszy możliwy sposób. Już w 17. minucie meczu podopieczni Marka Papszuna zostali osłabieni. Czerwoną kartkę za brutalne wejście zobaczył Erick Otieno, który przedwcześnie zszedł do szatni.

Zobacz wideo: Irytujące zachowanie piłkarzy i trenerów w Ekstraklasie

Cała akcja wydarzyła się nieco wcześniej, ponieważ w 15. minucie. Otieno próbował uderzyć w piłkę, lecz zamiast tego z całym impetem wjechał w nogi Rafała Kurzawy. Sędzia został wezwany do monitora VAR i po obejrzeniu powtórki wyciągnął czerwoną kartkę.

Otieno "odrobinę" przesadził z tym wejściem i @Rakow1921 gra w dziesiątkę 👀



📺 Mecz z Pogonią trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/QwKjHxVCcq — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 19, 2025

Erick Otieno do Rakowa trafił zimą ubiegłego roku z AIK za ok. 700 tysięcy euro. W trwającym sezonie wystąpił w 27 meczach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował pięć asyst. Umowę z klubem spod Jasnej Góry ma ważną do grudnia 2026 roku.

Zespół Marka Papszuna grając w osłabieniu, nie był w stanie powstrzymać ataków rywali. Pogoń jeszcze przed przerwą wyszła na prowadzenie. W 38. minucie na listę strzelców wpisał się Linus Wahlqvist. Do przerwy Portowcy prowadzili (1:0).