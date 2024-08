John Yeboah został zgłoszony przez Raków Częstochowa do niedzielnego meczu rezerw w 4. Lidze. Ekwadorczyk kilka tygodni temu biegał po boiskach Copa America - informuje Kamil Głębocki.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

John Yeboah zagra w meczu rezerw Rakowa w 4. Lidze

Raków Częstochowa od początku sezonu musi radzić sobie bez pomocy Johna Yeboaha. Latem skrzydłowy rywalizował z reprezentacją Ekwadoru na Copa America, gdzie dotarł aż do ćwierćfinału. W związku z tym do klubu wrócił znacznie później niż reszta zawodników.

Po jego powrocie szybko okazało się, że coś jest nie tak. Media obiegła informacja o dziwnym zachowaniu Yeboaha, który miał usunąć ze swoich profili w mediach społecznościowych wszystko, co związane z Rakowem. Ponadto gracz próbował wymusić na włodarzach transfer. Po południowoamerykańskim turnieju liczył na grę w lepszej lidze, a zainteresowanie Ekwadorczykiem miały wykazać kluby z Włoch. Kolejne zaskakujące informacje związane z 24-latkiem ponownie przekazał Kamil Głębocki z portalu czestosportowa.pl.

Według informacji dziennikarza John Yeboah w niedziele wystąpi w meczu rezerw Rakowa w 4. lidze. Oprócz Ekwadorczyka w kadrze na mecz z rezerwami Podbeskidzia Bielsko-Biała znaleźli się również Adnan Kovacević, Deian Sorescu i Kristoffer Klaesson.

Póki co nie wiadomo czy zesłanie do rezerw jest karą dla Yeboaha za próbę wymuszenia transferu. Być może piłkarz potrzebuje czasu, aby wrócić do formy po wakacjach i grze na Copa America.

Yeboah do Rakowa trafił ze Śląska Wrocław za półtora miliona euro latem ubiegłego roku. Dla drużyny Medalików rozegrał do tej pory 44 mecze, w których zdobył 4 gole i zaliczył 6 asyst.