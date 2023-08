Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

W 24. minucie Benjamin Kallman wyprowadził Cracovię na prowadzenie

Ogromnego pecha miał Pedro Henrique, który aż czterokrotnie w pierwszych 45 minutach meczu obijał obramowanie bramki

Radomiak przegrał drugi mecz z rzędu w PKO BP Ekstraklasie

Skuteczność w sobotę po stronie Cracovii

Po dość wyrównanej pierwszej połowie meczu w Radomiu to Cracovia wyszła na prowadzenie. W 24. minucie Michał Rakoczy obsłużył podaniem Benjamina Kallmana, a Fin otworzył wynik spotkania. Była to zdecydowanie najciekawsza akcja pierwszej odsłony meczu. Radomiak miał problem z płynnością akcji, a jego ataki nie były odpowiednio przygotowane. Sporo pecha miał Pedro Henrique, którego bilans po pierwszych 45 minutach wynosił trzy poprzeczki i słupek.

O LUDZIE! 😱 Co tam się wyprawia?! 😳 3 poprzeczki i 1 słupek – to bilans Pedro Henrique po pierwszej połowie meczu @1910radomiak z @MKSCracoviaSSA! 🚨



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TARQW pic.twitter.com/7dMEoolKWJ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 5, 2023

Po zmianie stron to gospodarze przejęli inicjatywę i oddawali mnóstwo strzałów, jednak w większości były one niecelne. Czas upływał, a frustracja po stronie piłkarzy Radomiaka. Pasy broniły się umiejętnie, choć momentami była to obrona dość rozpaczliwa.

W 82. minucie po wrzutce z lewej strony i zamieszaniu w polu karnym piłka wpadła do siatki, jednak sędzia od razu podjął decyzję o odgwizdaniu pozycji spalonej. W doliczonym czasie znakomitą okazję mieli jeszcze gospodarze, ale Cracovii udało się wyjść z tej sytuacji obronną ręką.

Radomiak – Cracovia 0:1 (0:1)

0-1 Kallman 24′