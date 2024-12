fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS bez kompleksów, Radomiak w dołku

GKS Katowice w trakcie trwającego sezonu może się podobać. Trener Rafał Górak po tym, jak jego zespół w ostatniej kolejce pokonał Lechię Gdańsk wprost przyznał, że gdyby ktoś przed startem rozgrywek zapytał go czy po pierwszej części sezonu byłby zadowolony z bilansu 22 oczek, to brałby to w ciemno. Niemniej po sobotnim starciu czuł jednak niedosyt, mając świadomość, że w niektórych meczach jego drużyna mogła lepiej zapunktować. Zgoła odmienne nastroje panują natomiast w Radomiaku. Zieloni pod wodzą Bruno Baltazara mieli walczyć o spokojne utrzymanie w lidze, a być może nawet celem było namieszanie w czołówce. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała te założenia. Dzisiaj zespół z Radomia znajduje się w strefie spadkowej i na pewno nie jest to dziełem przypadku, a konsekwentnym działaniem nie tylko samego zespołu, ale także sztabu szkoleniowego i władz klubu. W każdym razie radomianie podobnie, jak katowiczanie mają nadzieję na udane zakończenie gry w 2024 roku.

Jak zakończy się spotkanie spotkanie? wygraną GKS-u

wygraną Radomiaka

remisem wygraną GKS-u

wygraną Radomiaka

remisem 0 Votes

Radomiak u siebie punktuje jak GKS na wyjeździe

Radomiak w trakcie trwającego sezonu rozegrał osiem meczów w roli gospodarza i wywalczył w nich 10 punktów. To efekt trzech zwycięstw i jednego remisu. W pozostałych czterech spotkaniach ekipa z Radomia przegrywała. W pokonanym polu zostawiła: Cracovię, Koronę Kielce i Puszczę Niepołomice. GKS Katowic to z kolei ekipa, mająca 10 oczek wywalczonych na wyjeździe. W roli gościa beniaminek rozgrywek był górą trzykrotnie, raz zremisował i cztery razy przegrał. Z tarczą z wyjazdów GieKSa wracała po starciach ze: Stalą Mielec, Puszczą Niepołomice i nie tak dawno z Cracovią.

Mecze drużyny Radomiak Śląsk Wrocław 0 Radomiak 0 Motor Lublin 1 Radomiak 0 Radomiak 1 Stal Mielec 2 Pogoń Szczecin 0 Radomiak 1 Radomiak 1 Piast Gliwice 1 Mecze drużyny GKS Katowice GKS Katowice 2 Lechia Gdańsk 0 Lech Poznań 2 GKS Katowice 0 Cracovia 3 GKS Katowice 4 GKS Katowice 1 Korona Kielce 2 Unia Skierniewice 2 GKS Katowice 1

Sytuacja kadrowa w Radomiaku i GieKSie

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. Niemniej trener Rafał Górak nie będzie mógł skorzystać tylko z Adama Zrelak. Gorzej wygląda sytuacja kadrowa gospodarzy. Radomiak będzie osłabiony brakiem takich zawodników jak: Kamil Snopczyński czy Mateusz Cichocki. Poza grą są też Mikołaj Molendowski praz Rahil Mammadov.

W dużym stopniu o końcowym rozstrzygnięciu w piątkowym starciu może decydować rywalizacja w środku pola. GKS będzie chciał się przeciwstawić rywalom najpewniej takimi graczami jak Sebastian Milewski i Oskar Repka. Tymczasem w szeregach Zielonych dużo powinno zależeć od Leanrodo Rochy, który w pierwszym meczu w tym sezonie z udziałem obu ekip zdobył dwie bramki.

Radomiak – GKS Katowice: przewidywane składy

Radomiak Bruno Baltazar GKS Katowice Rafal Gorak Radomiak Bruno Baltazar 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 3 Shaocong Wu 5 Dariusz Pawlowski 7 Peglow 9 Leandro Rossi 14 Damian Jakubik 20 Radoslaw Cielemecki 27 Rafal Wolski 44 Wiktor Koptas 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski 2 Märten Kuusk 13 Bartosz Jaroszek 14 Aleksander Komor 17 Mateusz Marzec 18 Jakub Arak 21 Bartosz Baranowicz 27 Bartosz Nowak 28 Alan Brod 32 Rafal Straczek 74 Jakub Antczak 77 Mateusz Kowalczyk

Radomiak – GKS Katowice: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Jakub Snopczynski Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mateusz Cichocki Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mikolaj Molendowski Uraz łąkotki Koniec grudnia 2024 Bruno Jordão Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia GKS Katowice Zawodnik Powrót Adam Zrelak Uraz kostki Początek lutego 2025

GKS opromieniony wygraną z Lechią

Po raz trzeci w historii Radomiak zagra z GKS-em Katowice w piątkowy wieczór. Jak na razie lepszym bilansem spotkań mogą pochwalić się Zieloni, mający dwa wygrane starcia na koncie. Każda passa jednak kiedyś się kończy. Za ekipą Rafała Góraka przemawia to, że zespół z Radomia przegrał w siedmiu z ostatnich 10 w lidze. Czy poniesie jedenastą porażkę w tej kampanii? Przekonamy się w piątkowy wieczór.

Radomiak GKS Katowice 2.25 3.60 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Radomiak P P R W P P ? 41.8 % Remis 26.9 % GKS Katowice P P P W P W ? 31.3 %

Piątkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Spotkanie będzie można oglądać na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Ponadto dostęp do transmisji ze starcia Radomiak - GKS Katowice zapewni platforma CANAL+ online.