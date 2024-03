Przełamanie zawodnika Legii. Czekał na to pięć lat

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Michał Kucharczyk

Michał Kucharczyk trafił znów do siatki w barwach Legii

Napastnik długo czekał na to trafienie

Legia II zremisowała z Concordią 3:3

Kucharczyk znów strzela dla Legii

Michał Kucharczyk dołączył kilka tygodni temu do Legii Warszawa, wzmacniając póki co zespół rezerw. To zasłużony zawodnik dla stołecznego klubu, w którego barwach zdobył w przeszłości aż 71 goli.

Były zawodnik Pogoni Szczecin wspomaga obecnie Legię II, która rywalizuje w rozgrywkach III ligi (grupa I). Wojskowi zremisowali z Concordią 3:3, a Kucharczyk zdobył jedną z bramek. Było to jego pierwsze trafienie dla Legii od marca 2019 roku. Jak łatwo policzyć, od tego czasu minęło dokładnie pięć lat.

Legia II jest aktualnie wiceliderem tabeli, tracąc po 22 kolejkach do prowadzącej Pogoni Grodzisk dwa punkty.