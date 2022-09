Pressfocus Na zdjęciu: Fabio Nunes

Fabio Nunes został brutalnie sfaulowany w meczu Widzewa Łódź z Cracovią, przez co musiał przedwcześnie opuścić boisko. Portugalczyka zabrakło w ostatnim meczu ze Stalą Mielec, a lekarze klubowi postawili pesymistyczną diagnozę. Rzecznik prasowy klubu przekazał, że wahadłowy może pauzować nawet osiem tygodni.

Fabio Nunes w tym sezonie był jednym z najważniejszych piłkarzy dla trenera Janusza Niedźwiedzia

Portugalczyk w meczu z Cracovią doznał kontuzji po brutalnym faulu Rakoczego

Klubowi lekarze potwierdzili, że zawodnik będzie pauzował przynajmniej przez 2 miesiące

Kontuzja Nunesa problemem dla Janusza Niedźwiedzia

Fabio Nunes na starcie sezonu był jednym z ważniejszych zawodników Widzewa Łódź. Portugalczyk brylował na lewym wahadle, nie stroniąc od pojedynków jeden na jeden z obrońcami rywali. 30-latek zdążył już w tym sezonie wystąpić w 10 meczach, w których zanotował jedną asystę.

W meczu 9. kolejki Ekstraklasy Fabio Nunes został w 22 minucie brutalnie sfaulowany przez jednego z zawodników Cracovii i musiał przedwcześnie opuścić boisko. Według wstępnych prognoz Portugalczyk z powodu urazu miał pauzować kilka tygodni. Spełnił się niestety czarny scenariusz i zawodnika czeka dłuższy rozbrat z futbolem. Jak się okazało, w wyniku ataku Michała Rakoczego piłkarz doznał uszkodzenia więzadła stawu skokowego.

Po dodatkowej konsultacji medycznej w Portugalii zapadła decyzja w sprawie dalszego leczenia kontuzjowanego w meczu z Cracovią Fabio Nunesa. Zawodnik przejdzie jutro w Polsce operację uszkodzonego więzadła w stawie skokowym. Rehabilitacja powinna potrwać około 8 tygodni. — Marcin Tarociński (@M_Tarocinski) September 19, 2022

Jak poinformował za pośrednictwem Twittera rzecznik prasowy Widzewa Łódź – Marcin Tarociński, z powodu urazu 30-latek będzie pauzował nawet dwa miesiące. Utrata Fabio Nunesa to wielka strata dla trenera Janusza Niedźwiedzia, który w każdym meczu tego sezonu wystawiał go do gry w podstawowym składzie.