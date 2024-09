Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin mogła stracić Grosickiego

Pogoń Szczecin tego lata mogła stracić swoją największą gwiazdę i najprawdopodobniej najlepszego gracza w całej lidze. Kamil Grosicki, bo o nim mowa, mógł w ramach transferu przenieść się do innego zespołu z PKO Ekstraklasy. Według informacji ujawnionych przez Kacpra Sosnowskiego ze “Sport.pl”, oficjalną ofertę za zawodnika złożyła Jagiellonia Białystok. Mistrz Polski miał zaproponować byłemu reprezentantowi Polski kapitalne warunki i szansę gry w europejskich pucharach.

Duma Podlasia szukała wzmocnień po odejściu Dominika Marczuka do Salt Lake City. Oczywiście gracz Pogoni Szczecin tę propozycję szybko odrzucił, ale to tylko pokazuje, że Jagiellonia tego lata chciała dokonać bardzo poważnych wzmocnień. Ewentualny powrót popularnego “Grosika” do Białegostoku z pewnością byłby największym transferowym wydarzeniem w naszej lidze w letnim okienku transferowym, a kto wie, być może także ostatnich lat.

Grosicki grał już dla Jagiellonii w latach 2009-2011. W tym czasie rozegrał dla ekipy z Podlasia 70 spotkań i zanotował w nich 15 goli oraz 21 asyst. 36-letni skrzydłowy w aktualnym sezonie ma na swoim koncie trzy asysty w pięciu meczach. W poprzedniej kampanii był jednak najlepszym piłkarzem całej ligi, z dorobkiem 13 goli i 14 asyst w 34 grach.

Czytaj więcej: Raków walczy o młodzieżowego reprezentanta Polski. Piłkarz jest chętny