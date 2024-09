ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Pieńko trafi do Rakowa?

Transfery Rakowa Częstochowa w czasie letniego okienka transferowego w sporej mierze oparte były na zagranicznych rynkach. Do klubu dołączył Grek, Brazylijczyk czy Fin. Mało jednak było ruchów graczy z naszego kraju, za co także Medaliki często są krytykowane. A gdy w dodatku połączymy to z słabymi wynikami i jeszcze gorszą grą, to mamy obecny obraz nastrojów pod Jasną Górą, gdzie kibice mają spore pretensje zarówno do dyrektora sportowego, władz klubu, jak i Marka Papszuna.

Niemniej w PKO Ekstraklasie nadal można dokonywać wzmocnień i klub z Częstochowy chce to wykorzystać sprowadzając do siebie jednego z najbardziej utalentowanych graczy w całej naszej lidze. Mowa oczywiście o Tomaszu Pieńce, który według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” podjął już rozmowy z Rakowem. Zagłębie Lubin, które wycenia swojego pomocnika na około 3 miliony euro, pozwoliło na to, aby piłkarz rozmawiał ws. transferu. Jak poinformował dziennikarz, do takiej rozmowy już doszło i 20-latek jest niezwykle otwarty na transfer.

Tomasz Pieńko to młodzieżowy reprezentant Polski do lat 21. W narodowych barwach w tej kategorii wiekowej rozegrał osiem spotkań i zdobył jednego gola. Pomocnik lub też skrzydłowy w tym sezonie rozegrał sześć spotkań, w których zdobył jednego gola. Jest wychowankiem akademii Zagłębia Lubin i w sumie dla tego klubu wystąpił w pierwszym zespole 85 razy, zdobył przy tym pięć goli i zanotował dwie asysty.

