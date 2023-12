Podolski zabrał głos na temat ciekawego projektu. “Liga rusza w styczniu”

IMAGO / Paweł Andrachiewicz / Newspix Na zdjęciu: Lukas Podolski

W styczniu w Kolonii rusza nowa liga

Będą uczestniczyć w niej siedmioosobowe zespoły

Menedżerem jednego z nich będzie Lukas Podolski

Podolski i Hummels pracują nad utworzeniem nowej ligi w Niemczech

Od pewnego czasu w niemieckich mediach sporo dyskutuje się na temat ciekawego projektu – specjalnej lidze piłkarskiej z udziałem celebrytów. Mecze siedmioosobowych drużyn mają być rozgrywane w hali w Kolonii, a szefami tego projektu są Lukas Podolski i Mats Hummels.

– Prawdą jest, że powstaje taki projekt, liga rusza w styczniu. Co do mnie. Mam udziały w tym przedsięwzięciu, jestem jednym z czterech prezesów, członków zarządu. Mats Hummels ma taką samą funkcję, to znaczy też jest w zarządzie. Będzie 12 drużyn, w których będą grali piłkarze. To nie tak, że te zespoły będą złożone z youtuberów czy influencerów, choć oni też będą zaangażowani w ten projekt. Będzie normalny skauting, taki draft, będzie można sprowadzać zawodników. Ten projekt ma być fajną rozrywką. Dać dużo radości, uśmiechu… – przyznał na ten temat Lukas Podolski w rozmowie z Piotrem Koźmińskim.

Napastnik Górnika dodał, że na razie w lidze grać nie planuje, ale ostatecznie nie wykluczył takiej możliwości. Piłkarz przyznał również, że będzie menedżerem jednego z zespołów wraz z Alishą Lehmann. To reprezentantka Szwajcarii w piłce nożnej, na co dzień zawodniczka Aston Villi.

